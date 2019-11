Area giochi di via Perfetti, ok agli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza

Il Comune di Piacenza ha affidato gli interventi di riqualificazione dell’area giochi situata in via Perfetti (fronte pizzeria Undici), alla Besurica, per un importo complessivo di oltre 22mila euro.

I lavori, assegnati alla ditta Costruzioni Cavanna Germano, prevedono la manutenzione dei viali pedonali in pietra di Luserna e la recinzione – per un perimetro di 192 metri – degli spazi giochi per bambini, che saranno accessibili tramite un cancelletto pedonale posto nelle vicinanze dei giochi stessi, e tramite un cancello carraio che verrà utilizzato principalmente per gli interventi di manutenzione.

“L’intervento – spiega l’Assessore Paolo Mancioppi – ha lo scopo di mettere in sicurezza l’area giochi che è particolarmente frequentata da bambini e famiglie del quartiere, e di rendere l’intera area più bella e fruibile”.