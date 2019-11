Arriva il Black Friday, sconti “pazzi”in centro a Piacenza

E’ in arrivo il “Black Friday”, giorno che dà inizio con grandi sconti allo shopping natalizio e che quest’anno cade il 29 novembre, e anche i commercianti piacentini si organizzano con una serie di promozioni speciali.

In città l’Associazione Commercianti Vita in Centro a Piacenza promuove il Black Friday per valorizzare lo shopping nei negozi del centro. L’iniziativa è sostenuta dalla Cabina di regia per lo sviluppo del centro storico di Piacenza. Numerose le attività che proporranno sconti (fino al 60%) per l’occasione.

Per informazioni e l’elenco dei negozi aderenti: www.vitaincentroapiacenza.com