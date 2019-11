Assigeco – Hall, il matrimonio continua: ufficiale il prolungamento del contratto

Assigeco, prolungato il contratto a Mike Hall.

“In considerazione dell’infortunio occorso a Jazzmarr Ferguson e del recupero in corso di Andy Ogide” – scrive la società piacentina in una nota – Assigeco Piacenza comunica di aver prolungato l’accordo con Mike Hall sino a nuove valutazioni. La società – continua il comunicato – ringrazia Mike e la sua agenzia per la grande disponibilità e professionalità dimostrata in questa delicata situazione”.

SI FERMA FERGUSON – Problemi intanto per Jazzmarr Ferguson, infortunatosi nel finale di partita con la Feli Pharma Ferrara: gli esami strumentali ai quali si è sottoposto hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale della coscia sinistra. Nei prossimi giorni – fa sapere la società – la guardia americana effettuerà ulteriori esami e accertamenti per stabilire i tempi di recupero.