Assigeco Ladies, il punto della situazione “Nata come scommessa, oggi è già una piacevole sorpresa”

“Assigeco Ladies è nata come una scommessa fatta lo scorso mese di giugno, ma in pochissimo tempo è già una piacevolissima sorpresa per il nostro club”.

Lo scrive in una nota la società di basket piacentina, che fornisce un focus sulla nuova realtà femminile del club. “Il Settore Giovanile Femminile – continua – fortemente voluto dalla società, oggi è parte integrante del movimento Giovanile&Minibasket di Assigeco. Il responsabile del Settore è Marco Merli, piacentino, che da sempre e per scelta si dedica alla pallacanestro femminile. Originariamente l’idea era quella di allestire un gruppo Under16 che andasse di pari passo con la promozione della nuova linea Rosa tracciata già dal Minibasket. Ad oggi le rappresentative femminili del Settore Giovanile Assigeco sono due: l’Under14 e l’Under16. Si è poi provveduto anche alla costruzione di un gruppo Esordienti, dando continuità alla collaborazione con la Società Basket Sole-Fulmine Rosa. In più, a testimoniare l’interesse della società per il movimento femminile, è stato anche attivato un centro Minibasket presso la palestra ITIS di Piacenza”.

“Sicuramente il lavoro da fare è ancora tantissimo – commenta coach Marco Merli – ma questo lo sapevamo quando abbiamo cominciato a pensare come dare seguito a questa idea. La sensazione è che siamo partiti con il piede giusto e ovviamente tutto questo è di grande stimolo per il prosieguo della stagione e per il futuro”.