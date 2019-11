Assigeco Piacenza ospita Agribertocchi Orzinuovi, obiettivo sfatare il tabù Palabanca

Seconda partita in casa consecutiva per l’UCC Assigeco Piacenza che nel matinée della sesta giornata della serie A2 Old Wild West (diretta tv su Sportitalia alle ore 12) ospiterà l’Agribertocchi Orzinuovi di Stefano Salieri, domenica 3 novembre.

I biancorossoblu proveranno a interrompere la maledizione che incombe sul PalaBanca da inizio stagione, ma il banco di prova sarà tutt’altro che semplice perchè i lombardi dopo una partenza stentata hanno svoltato battendo fra le mura amiche prima l’XL Extralight Montegranaro e poi la capolista Tezenis Verona.

Merito soprattutto di una vecchia conoscenza come Stefano Bossi, che ha sfiorato la tripla doppia mettendo a segno 15 punti con 9 rimbalzi e ben 14 assist nell’ultima vittoriosa partita con Verona. Il triestino, che a Piacenza ha lasciato solo buoni ricordi, sembra aver recuperato alla perfezione dall’infortunio della scorsa stagione e si sta affermando come uno dei migliori playmaker dell’intero girone.

Insieme a lui ci sono Christian Mekowulu, miglior marcatore dei biancazzurri con 19.4 punti di media e l’altro americano Tarin Smith, mentre Matteo Negri sta confermando le buone prestazioni mostrate a Montegranaro. Sul perimetro particolare attenzione dovrà essere riservata a Sasà Parrillo, reduce da buone stagioni in A.

L’Assigeco dovrà cercare di fare uno sforzo extra per invertire la tendenza negativa e dare una soddisfazione al proprio pubblico: la strada imboccata con Ravenna sembra essere quella giusta, ma di sicuro il piglio degli ultimi due quarti dovrà essere differente.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Agribertocchi Orzinuovi: 1 Smith, 3 Bossi, 5 Siberna, 6 Perin, 8 Parrillo, 9 Varaschin, 10 Guerra, 11 Ferraro, 12 Galmarini, 16 Negri, 21 Mekowulu. All. Salieri.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli:“Quella di mercoledì con Ravenna è stata una partita dura contro una squadra da primi posti in classifica che ci ha dato la consapevolezza di potercela giocare con tutti. Domenica arriva Orzinuovi che ha appena battuto quella che era la capolista Verona. Sará un’altra partita difficile ma noi dovremo solo pensare a vincere senza troppi tatticismi e concentrandoci solo su noi stessi. È arrivato il momento di dare una svolta al nostro campionato”

Lorenzo Molinaro, ala:“Orzinuovi sta disputando un buonissimo campionato fino a questo momento. Ha trovato una forza come Mekowulu e nell’ultimo turno è riuscita a sconfiggere addirittura Verona. Sarò felice di incontrare un vecchio amico come Stefano Bossi che sta facendo molto bene, sarà fondamentale limitarlo. Dal canto nostro invece arriviamo da due buone prestazioni fuori casa vinte al cardiopalma e da tre sconfitte in casa. Per avere un ruolo importante in questo campionato è necessario iniziare a vincere nel nostro palazzetto e questa è un’occasione più che mai vitale”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e in diretta tv su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

EVENTI COLLATERALI ALLA PARTITA

Assigeco Piacenza aderisce al movimento Movember per tutte le partite casalinghe del mese di Novembre.

Movember (da “Moustache”, parola inglese per baffi, e “November”) è un evento annuale che si svolge nel corso del mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono (i Mo bro) si fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza sul carcinoma della prostata ed altre patologie.

All’ingresso del PalaBanca sarà possibile fare una offerta che sarà devoluta direttamente alla Movember Foundation.

Domenica saranno presenti, inoltre, tutto il settore giovanile biancorossoblu e tutte le società amiche di UCC Assigeco Piacenza appartenenti ad ABA (Assigeco Basket Academy) del territorio lodigiano e piacentino.

Prima della palla a due il coro gospel, Placentia Gospel Choir allieterà il pubblico del PalaBanca con l’esecuzione dell’inno di Mameli.

