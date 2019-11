Assigeco vuole rialzare la testa, al Palabanca sfida contro Roseto

Giusto il tempo di archiviare la sfortunata trasferta del PalaLido di Milano per l’Assigeco Piacenza che è già tempo di tornare tra le mura amiche del PalaBanca per affrontare la Sapori Veri Roseto, nella decima giornata di Serie A2 Old Wild West (domenica, ore 18).

La compagine guidata da coach Germano D’Arcangeli ha un record di 4 vittorie e 5 sconfitte ed è reduce dal ko nel turno infrasettimanale patito sul campo di Ravenna per 81-69. Il leader non solo offensivo, ma anche dal punto di vista dell’esperienza del club abruzzese è Simone Pierich, goriziano classe 1981, che sta viaggiando a oltre 12 punti di media a partita in 25’ di utilizzo. Una curiosità: è lui l’unico giocatore a superare i 10 punti per gara nella squadra degli Sharks. In cabina di regia Lazar Nikolic, ventenne serbo che ha la particolarità di portare molti centimetri nel ruolo, superando i due metri d’altezza. Viaggia a 10 punti di media a partita con 4.8 rimbalzi.

Sotto canestro troviamo il 24enne lungo USA Khadeem Lattin, che sta producendo 7.7 punti a partita con 7.4 rimbalzi conquistati. La sua storia, però, è davvero molto interessante e parte davvero da lontano.

Nel 1966 il leggendario coach Don Haskins (ora Hall of Fame), guidò i Mariners dell’Università di Texas Western ad uno storico titolo NCAA. La squadra giocò la finale del campionato mettendo in campo solo giocatori di colore per sfidare Kentucky, guidata in campo da uno studente diventato poi leggenda come Pat Riley. Ebbene il centro dei Mariners era David Lattin, classe 1943, che ebbe poi una discreta carriera NBA. David è il nonno di Khadeem, che è figlio di Cliff e di un’altra conoscenza della pallacanestro italiana. La mamma del centro di Roseto, infatti è Monica Lamb, ex-giocatrice e due volte campionessa WNBA, vista a Priolo, Milano e Parma.

Dopo lo stop di Milano, invece, l’Assigeco cerca di riprendere il proprio cammino stagionale. Quella dell’Allianz Cloud è stata la prima gara senza Jazz Ferguson e con il nuovo assetto che prevede Andy Ogide e Mike Hall come stranieri. Ogide si è ripresentato in campo con 23 punti, mentre Hall ha confezionato l’ennesima doppia doppia della sua esperienza piacentina, chiudendo con 20 punti e 14 rimbalzi. Da questo tipo di solidità e concretezza deve ripartire l’Assigeco anche nella gara contro gli Sharks.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Sapori Veri Roseto: 0 Fokou, 1 Rupil, 2 Palmucci, 3 Lattin, 7 Menalo, 8 De Fabritiis, 9 Kekovic, 10 Canka, 11 Nikolic, 12 Oliva, 14 Adeola, 15 Cocciaretto, 17 Ciribeni, 20 Dut, 23 Bayehe, 49 Ghirlanda, 55 Pierich. All. D’Arcangeli.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “Dopo la sconfitta con l’Urania abbiamo avuto pochissime ore per recuperare le energie e poco tempo per preparare la partita con Roseto in maniera dettagliata a livello tecnico-tattico. C’è un po’ di rabbia e rammarico per la sconfitta con Milano soprattutto sapendo che con Roseto sarò un’altra partita dura dal momento che i rosetani fanno dell’altetismo e dei rimbalzi offensivi uno dei loro punti di forza e di conseguenza noi non ci possiamo permettere di fare un’altra prestazione negativa in questo fondamentale”.

COPERTURA MEDIATICA – La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui social networks dell’Assigeco (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

EVENTI COLLATERALI ALLA PARTITA – Proseguono le iniziative legate al Movember Assigeco. Dopo la partita con Orzinuovi e Ferrara, anche in occasione della sfida con Roseto, all’ingresso del PalaBanca sarà possibile fare una offerta che sarà devoluta direttamente alla Movember Foundation. Inoltre, all’ingresso del PalaBanca, i tifosi riceveranno in omaggio dei baffi finti. Proprio il baffo è da sempre il simbolo del movimento Movember.