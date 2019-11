“Attorno ai libri”, tre giorni di incontri per il Festival di letteratura contemporanea piacentina

Tre giorni di incontri con autori, illustratori, editori, librai e giornalisti piacentini che diventeranno i protagonisti di presentazioni, laboratori, tavole rotonde e dibattiti.

E’ il Festival di letteratura contemporanea piacentina “Attorno ai libri”, in programma il 14, 15 e 16 novembre alla Biblioteca Passerini-Landi di Piacenza. L’evento mira a far conoscere i protagonisti del mondo letterario locale e tutto ciò che orbita intorno al libro, dalla stesura alla pubblicazione. Scrittori, illustratori, editori, librai e giornalisti trasmetteranno la loro passione attraverso laboratori, tavole rotonde, incontri e dibattiti rivolti a utenza libera e scuole. L’idea è di proporre la biblioteca come veicolo per far conoscere le diverse professionalità e competenze in una chiave dinamica, che fornisca la possibilità di creare un dialogo sul panorama culturale piacentino.

Parteciperanno: Sergio Anelli, illustratore; Laura Bonfanti, bibliotecaria; Marco Bosonetto, scrittore; Matteo Eremo, scrittore; Edizioni Pontegobbo, casa editrice; Foglie al Vento, illustratrici; Sonia Galli, libraia; Sara Marenghi, libraia; Giovanni Battista Menzani, editore; Daniela Morsia, bibliotecaria; Le Piccole Pagine, casa editrice; Officine Gutenberg, casa editrice; Papero Editore, casa editrice; Giulia Viganò, giornalista.

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

– Il disegnatore in editoria: illustratore, visualizer, comic artist, docente di laboratori, con l’illustratore Sergio Anelli. INCONTRO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. Su prenotazione 0523 492410 oppure biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it

– Biografie fantastiche e dove trovarle…con Giovanni Battista Menzani e Sergio Anelli. Ore 15.30, Spazio Laboratorio della Biblioteca Giana Anguissola. Laboratorio per giovani e adulti dai 15 a 99 anni, mirato alla stesura di una serie di biografie fantastiche e creazione di illustrazioni (ritratti, caricature, fumetti) ispirati ai testi. A cura di Officine Gutenberg e Sergio Anelli, illustratore. Su prenotazione 0523 492410 oppure biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it

– Quello che nei libri non c’è scritto. Storie e segreti di due libraie coraggiose. Con Sonia Galli, Sara Marenghi e Matteo Eremo. Ore 17.30, Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi. Le libraie Sara e Sonia si raccontano. Quali storie e segreti si nascondono dietro un lavoro che è anche una passione?

VENERDÌ 15 NOVEMBRE

– La revisione del portfolio: cos’è? come si organizza? Quali i contenuti e gli errori più frequenti! Con le illustratrici Foglie al Vento. INCONTRO RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. Su prenotazione 0523 492410 oppure biblioteca.passerinilandi@comune.piacenza.it

– Il gioco non vale la candela, con Giulia Viganò e Laura Bonfanti. Ore 17.30, Sala Giornali della Biblioteca Passerini-Landi. Presentazione dell’opera prima di Giulia Viganò, copywriter e giornalista freelance. Introduce e modera Laura Bonfanti, bibliotecaria e storica dell’arte.

SABATO 16 NOVEMBRE

– Tavola rotonda con gli editori, il panorama locale, con Edizioni Pontegobbo, Le Piccole Pagine, Papero Editore e Officine Gutenberg. Modera Daniela Morsia. Ore 11, Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi. Cosa significa lavorare nell’editoria? Quali figure operano in una casa editrice? Com’è lavorare sul territorio piacentino? Come nasce un libro? Dove nascono le idee?

– Un racconto dipinto, con Marco Bosonetto e Foglie al Vento. Ore 17, Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi. Lo scrittore Marco Bosonetto presenta un suo racconto inedito, con un live painting a cura di Foglie al Vento, illustratrici.