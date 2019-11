Autonomia disabili, ultimo incontro “Fare casa non a caso” con Fondazione Pia Pozzoli e Anffas

Si chiude venerdì 29 novembre il ciclo di appuntamenti “Fare casa non a caso”, dedicato alla promozione dell’emancipazione abitativa di persone adulte con disabilità, organizzato dalla Fondazione Pia Pozzoli – Dopo di Noi e Anffas.

L’appuntamento è al centro Il Samaritano di via Giordani a Piacenza, dalle 10 alle 12 e 30.

Marco Bollani di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale), relatore di tutti gli incontri, parlerà di “Fare Casa non a caso. Progetti di vita e qualità della vita”; come supportare le persone con disabilità adulta nella costruzione di un progetto di vita per emanciparsi dai genitori.