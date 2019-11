Aveva allestito in cantina una serra per coltivare erba, denunciato 20enne

Aveva allestito una serra artigianale per la coltivazione di marijuana, denunciato 20enne.

Il personale della sezione antidroga della Squadra Mobile di Piacenza nel corso di un’indagine è venuto a conoscenza che in un appartamento cittadino, abitato da studenti fuori sede, era stata allestita una serra artigianale per la coltivazione di piante di marijuana.

Dopo una serie di accertamenti, la squadra mobile è quindi intervenuta presso l’abitazione degli studenti nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre: dopo una perquisizione, nella stanza del 20enne sono stati trovati circa 40 grammi di “erba”, suddivisa e contenuta in diversi barattoli di vetro chiusi a pressione tramite cerniere di metallo e in involucri termosaldati di varia pesatura, oltre a materiale vario per la lavorazione della sostanza, tra cui un “grinder” utilizzato per tritare l’erba essiccata ed un bilancino di precisione.

Dopo aver ispezionato la stanza, gli uomini della sezione antidroga hanno quindi passato al vaglio la cantina dell’appartamento: qui si è scoperta una piccola serra funzionante, munita di lampada da coltivazione indoor, con all’interno due piantine di marijuana, alte 52 cm e 28 cm. Tutto il materiale, unitamente alla sostanza stupefacente già lavorata, è stato posto sotto sequestro, ed il giovane, incensurato, denunciato a piede libero.