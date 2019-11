Avevano in casa 140 grammi di hashish, arrestati due giovani

Avevano in casa circa 140 grammi di hashish, arrestati due giovani.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio del 13 novembre: i carabinieri della Stazione di Piacenza Levante nei giorni scorsi avevano avuto notizia che i due giovani di 21 e 22 anni – nati in Egitto e residenti a Piacenza – avevano avviato un’ attività di spaccio nei pressi della loro abitazione.

Mentre i militari, in abiti civili, stavano svolgendo un servizio di osservazione di noti tossicodipendenti, uno dei due presunti pusher è stato fermato davanti alla loro abitazione in via Cornegliana.

I carabinieri hanno quindi approfondito il controllo, chiedendo anche l’intervento della polizia locale in quanto in casa, in precedenza, era stata notata la presenza di un cane di grossa taglia, un rottweiler.

Come raccontano i militari, che nel frattempo si erano appostati fuori dalla casa, mentre la polizia locale era occupata dall’ispezione, uno dei due giovani ha lanciato dalla finestra due involucri contenenti due panetti di hashish del peso complessivo di circa 140 grammi, immediatamente recuperati dall’Arma.

L’abitazione è stata quindi perquisita: in un cassetto di un mobile del soggiorno è stato recuperato un bilancino di precisione ed accanto una somma contante ritenuta provento di spaccio.

Il bilancino, il contante e i due panetti di hashish sono stati sequestrati. I due giovani sono stati portati in caserma e dopo le formalità di rito arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga e ricondotti presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo previsto a breve.