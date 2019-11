Banchetti in centro e nuovo calendario per Oipa Piacenza

Si avvicina il periodo natalizio e sono tante le iniziative a supporto degli animali a cura delle volontarie di OIPA Piacenza.

Innanzitutto, a partire da sabato 23 novembre, sarà presente un banchetto in centro a Piacenza (il posizionamento sarà precisato sulla pagina FaceBook di volta in volta, ma la maggior parte delle volte si svolgerà in via XX Settembre) dove trovare simpatici gadgets natalizi ed il calendario 2020, che ritrae ospiti del canile di Piacenza e del Rifugio di Veano in attesa di una famiglia.

Il calendario sarà presentato domenica 1 dicembre dalle ore 18 al LoFai Handmade Bar (via Cavalletto 4, Piacenza). Parte del ricavato sarà devoluto alle tante attività dell’associazione. Info-Giorgia 3804138125