Baseball indoor, bottino pieno per l’Under 15 del Piacenza nell’esordio stagionale

I giovani del Piacenza Baseball dimostrano di non soffrire il salto di categoria e cominciano con due vittorie la stagione al coperto.

A Limbiate la squadra Under 15 biancorossa, composta da una rosa proveniente dall’Under 12, ha centrato l’en-plein guadagnando subito la vetta del girone. A farne le spese gli Hornets Varese, battuti nettamente 17-2, ed il Codogno, sconfitto in rimonta 7-6.

Il primo incontro non ha avuto storia, con Piacenza che si concedeva una pausa solo al 4° inning (un punto) mentre in tutti gli altri otteneva il massimo consentito dal regolamento, ossia quattro punti. Ne usciva un verdetto pesante a carico degli sfortunati Hornets. Di diverso tenore la seconda partita della giornata: Codogno rendeva vita dura ai giovani piacentini, arrivando a condurre 4-0 a metà gara. Il Piacenza estraeva gli artigli dal 3° inning in poi, completando una rimonta insperata culminata col sorpasso giusto all’ultimo respiro (7-6).

PIACENZA 4-4-4-1-4 17 HORNETS 0-0-0-0-2 2

CODOGNO 3-1-0-2 6 PIACENZA 0-0-3-4 7

Formazione: Lovattini, D’Auria, Pancini, Manfredini, Gerardi, Riviera, Moschetti, Bossoni.