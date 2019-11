Baseball, inizia la stagione indoor per i giovani del Piacenza

Appena il tempo di tracciare un bilancio della stagione all’aperto che già incombe il calendario indoor invernale del baseball giovanile. In particolare il Piacenza sarà impegnato fino a marzo nella categoria U15, aggregato, come già accadde l’anno scorso con l’U12, al circuito organizzato dal Comitato Federale della Lombardia.

Due i gironi: Piacenza è stato inserito nell’A insieme a Rescaldina Bulls, Hornets Varese, Codogno, Senago, Rho e Saronno. Prima giornata domenica 24 novembre al Palasport di Limbiate con i biancorossi opposti prima agli Hornets, alle ore 10 e 20, e poi, alle 14,20 al Codogno.

Nel girone B, a Cormano, giocheranno Bovisio Masciago, Ares Milano, Malnate/Legnano, Old Rags Lodi, Bollate, Brescia e Cabs Seveso.

Il regolamento indoor prevede misure del campo ridotte ed alcune norme di campo utili ad adattare le regole di gioco alle esigenze delle strutture al coperto. “E’ comunque un utile sistema – spiegano dalla società biancorossa – per tenere in attività le squadre ed in modo particolare aiuterà la squadra piacentina, proveniente da una brillante stagione U12, ad acclimatarsi alla categoria superiore, non senza cullare velleità di classifica”.