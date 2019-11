Borgonzoni (Lega) lancia la sua campagna elettorale a Bologna. Pullman da Piacenza

Col motto “Basta PD! L’Emilia Romagna è di tutti” la leghista Lucia Borgonzoni, affiancata dal leader del Carroccio Matteo Salvini, presenterà la sua candidatura alla guida dell’Emilia Romagna nella serata di giovedì 14 novembre al Paladozza di Bologna.

La Lega provinciale di Piacenza sarà presente all’evento e invita tutti i cittadini ad essere presenti; la trasferta nel capoluogo pullman prevista per giovedì alle 18 dal piazzale antistante la multisala Uci Cinemas. Chi vuole partecipare all’evento e prenotare un posto sul pullman può inviare un messaggio WhatsApp al numero 3393055288. In alternativa gli interessati possono contattare direttamente i segretari di sezione.

“I simpatizzanti non possono mancare a un evento che darà il via alla campagna elettorale – dichiara il commissario provinciale della Lega Corrado Pozzi -. I territori hanno voglia di liberarsi di un Pd che non fa spiccare il volo alla nostra Regione dove sono presenti grandi aziende che dovrebbero essere valorizzate e invece ora sono in pericolo anche per colpa della Plastic Tax paventata dal governo. Come ha dichiarato Salvini, in una recente visita sul territorio piacentino, il 26 gennaio 2020, se vincerà Lucia Borgonzoni, rimarrà sui libri di storia e verrà studiata tra 50 anni come la festa della libertà degli emiliani e dei romagnoli. Non sarà una domenica elettorale, sarà una domenica di festa”.