“Lattine e bottiglie di birra e vino, altalene mancanti, strutture vandalizzate con scritte di vario genere, in pessime condizioni o inagibili, con nel suolo buche che sembrano veri e propri “crateri” (nelle foto riempiti dalla pioggia caduta copiosa nei giorni scorsi) pericolosi per i bambini che ne usufruiscono. Addirittura la porta d’ingresso divelta ed abbandonata per terra poco distante”.

La segnalazione viene da un nostro lettore e – come documentano le foto – mostrano il generale stato di degrado ed incuria del parco giochi situato all’imbocco del Pubblico Passeggio (lato Viale Patrioti).

“Anche l’insegna del bagno è staccata e lasciata per terra – aggiunge – inoltre da tempo la fontanella è ostruita, e ha trasformato l’area circostante in un vero e proprio acquitrino. La fitta vegetazione ha ormai totalmente invaso la barriera protettiva che delimita il parco giochi, causando anche numerosi danni alle mura circostanti. Insomma – conclude il lettore – più che un parco giochi, sembra una discarica”.