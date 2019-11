Bruni Glass Design Award, secondo posto per la bottiglia creata dalla piacentina Inzani

La giovane piacentina Francesca Inzani è fra i premiati del “Bruni Glass Design Award”, concorso internazionale di design applicato al packaging in vetro ideato da Bruni Glass, maggior distributore di packaging in Europa oggi società del Gruppo Berlin Packaging, che si è concluso giovedì 21 Novembre, con una cerimonia privata al Magna Pars Suite Hotel di Milano

Il contest è durato due anni e ha visto la partecipazione di 6 tra le più importanti scuole di design europee e internazionali: Politecnico di Milano, Università delle Scienze Applicate di Münster, in Germania, Purdue University degli Stati Uniti, IED di Madrid, IUT di Reims, in Francia, Universidad Catòlica de Santa Fe in Argentina.

Centinaia i progetti in competizione, selezionati dall’azienda secondo criteri di “idea” e “producibilità”, per i 4 settori: distillati (Spirits), vino (Wine), olio e aceto (Gourmet) e profumatori d’ambiente (Home Fragrances). Le opere finaliste sono state votate online dai più importanti operatori del settore a livello internazionale e dai visitatori presenti alla fiera SIMEI di Milano presso lo stand Bruni Glass (Fiera Milano/Rho – Pad. 15 K09/L10 dal 19 al 22 Novembre), dove le creazioni sono state esposte.

Francesca Inzani, 23enne studentessa al secondo anno magistrale in Integrated Product Design al Politecnico di Milano dove ha conseguito la Laurea triennale in Design del prodotto industriale, con la bottiglia Sparrow ha vinto il secondo premio per gli Spirits e anche il premio come miglior progetto grafico.

“Mi sono ispirata ai vecchi galleggianti in vetro dei pescatori, oggetti che mi hanno sempre affascinato e mi ricordano la mia infanzia nella casa al mare dei nonni – racconta -. E’ una bottiglia perfetta per gli amari ambrati, in quanto ricorda un’atmosfera ‘piratesca’. La principale difficoltà è stata sul lato tecnico, in quanto è stato richiesto di creare una bottiglia dalla giusta capienza e peso vetro, mantenendo i dettagli presentati e la producibilità della stessa”.

“Questo concorso mi ha permesso di confrontarmi con una tematica, un materiale e una tecnologia che non avevo mai utilizzato prima. Grazie al continuo confronto con il reparto marketing e successivamente con i tecnici dell’azienda mi è stato possibile realizzare un prodotto realmente producibile e commercializzabile. Nel complesso, la manifestazione si è dimostrata una prima importante sfida e ‘vetrina’ per farmi conoscere come progettista nel mondo reale, al di fuori delle mura universitarie. Per tutto questo credo che l’opportunità data da Bruni Glass ai giovani sia genuina e concreta“.

TUTTI I VINCITORI:

Vincitrice assoluta:

1° Elenie – Katharina Seizew (Münster School of Design)

Categoria WINE

1° Horus – Bruno Miskov (Universidad Catòlica de Santa Fe)

2° Voile – Giacomo Rho (Politecnico di Milano)

Categoria SPIRITS

1° Monsieur – Alessandro Tonini (Politecnico di Milano)

2° Sparrow – Francesca Inzani (Politecnico di Milano)

Categoria GOURMET

1° Elenie – Katharina Seizew (Münster School of Design)

2° Kleen – Cornelius Richter (Münster School of Design)

Categoria HOME FRAGRANCES

1° Snake – Bruno Miskov (Universidad Catòlica de Santa Fe)

2° Pierre – Bruno Miskov (Universidad Catòlica de Santa Fe)

Honorable Mention

Canyon – Katharina Bergmann (Münster School of Design)

T-Rex – Lucas Gette (Universidad Catòlica de Santa Fe)

Miglior progetto grafico