La situazione del manto stradale di via Guastafredda a Piacenza, alle spalle del Duomo, è al centro della segnalazione di una lettrice arrivata in redazione insieme alle foto che pubblichiamo.

“Se non si vuole prendere una qualche distorsione – scrive -, occorre fare lo slalom tra buche e avvallamenti, oltre a prestare attenzione anche alle “piscine improvvisate”! Ritengo sia davvero indecoroso per una città come Piacenza”. “Mi chiedo – conclude – se i nostri amministratori qualche volta escano dai loro uffici a fare due passi: glielo consiglierei, magari proprio in questa via!”

