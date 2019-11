Buona la prima per il Dream Team contro Canneto

Campionato Calcio 5 Csi Cremona

E’ iniziato il Campionato Calcio 5 organizzato dalo Csi di Cremona che vede partecipare dieci squadre tutte della zona Cremona, Brescia e nelle quali é anche il Dream Team di Piacenza: Stagnolmese, Team PA, Offside, Audaci, Il Volo Fuorigioco,Pepo Team, Sfacelo, Warriors.

DREAM TEAM PC- OFFSIDE CANNETO S/O MN 4-2

Il Dream con la squadra promo vince una partita non facile, contro gli Offside di Canneto s/o. Primo tempo a favore dei piacentini che chiudono sul 3-0 , con i goal del capitano Bonazzoli,Rotatore e Bonato, nel secondo tempo salgono in cattedra gli Offside , che con 2 goal di Sala accorciano e pressano i piacentini un po in difficoltà, che però trovano il quarto goal con i Bonazzoli; i Mantovani provano fino alla fine ma trovano il portiere Rossi in giornata di grazia e il risultato finale 4-2 forse va un po stretto ai ragazzi di Stuani.

DREAM TEAM PIACENZA

ROSSI INGOGLIA GAZZOLA BONAZZOLI BONATO DE CUBELLIS DAVERI BOTNARASH ROTATORE DONELLI

ALL. MIRTI-TIRONI

OFFSIDE CANNETO S/O MN

BARONCHELLI BRESCIANI CAVALLARIDIOLOSA FRANZONI MALZANI SALA

ALL STUANI

CLASSIFICA

STAGNOLMESE 3 PUNTI

TEAM PA SOL 3 PUNTI

DREAM TEAM 3 PUNTI

OFFSIDE MN 1 PUNTO

AUDACI 1 PUNTO

IL VOLO 1 PUNTO

FUORIGIOCO 0 PUNTI

PEPO TEAM 0 PUNTI

SFACELO 0 PUNTI

WARRIORS 0 PUNTI