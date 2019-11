Busa Foodlab vince il derby con Nure Volley e mantiene la vetta della classifica

Il derby si colora di biancoblu, il Busa Foodlab conquista la vittoria e mantiene la vetta della classifica al termine della terza giornata di campionato di volley B2 femminile. Le ragazze di coach Sassi mantengono il controllo della partita per lunghi tratti davanti ad un Nure Volley che prova a complicare la situazione a Scarabelli e compagne soprattutto nel secondo parziale.

Per la sfida alla formazione della ex Eleonora Fava lo starting six è quello visto nei primi due appuntamenti stagionali. Cobbah opposta alla regista Colombano, Donida e Scarabelli di banda, Cattaneo e Zambelli al centro con Traversoni libero.

Piuttosto equilibrato l’avvio di partita con la fast di Cattaneo e l’ace di Colombano (3-2); Nure resta in scia e passa avanti (4-6) ma il Busa Foodlab mette a terra un break di 4-0 con coach Capra a giocarsi il primo timeout del pomeriggio (8-6). Le padrone di casa riescono ad allungare propiziate da due grandi interventi difensivi di Traversoni (12-6), Cobbah cerca e trova il mani-out per il punto del 14-7. Nell’ultimo frangente di parziale il Nure prova a strappare qualche punto, coach Sassi ferma il gioco sul 23-18 e la squadra si distende per il 25-19 finale.

Piuttosto deciso l’avvio di secondo set con il muro di Cattaneo (5-3) e Cobbah a firmare un altro punto (12-6). Il pallonetto di Zambelli (14-8) scuote le ospiti che si riorganizzano rientrando nel set (16-14): timeout per il Busa Foodlab che riparte da una diagonale di Scarabelli ed una pipe di Donida (22-17). Nel finale le ragazze di coach Capra reagiscono nuovamente ma è il Busa Foodlab a chiudere con l’ultima stoccata del 25-23.

Dopo un avvio positivo del Busa Foodlab con il primo tempo di Zambelli il Nure Volley riporta il match in equilibrio riuscendo anche a strappare un punto di vantaggio (11-12). Donida firma un ace, Scarabelli mette a terra un’altra diagonale ribaltando il parziale (14-12) e la sua inerzia: Cobbah chiude un’azione prolungata (20-16), Donida chiude la partia sul 25-18 consegnando altri tre punti a Gossolengo.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-NURE VOLLEY 3-0 (25-19; 25-23; 25-18)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Colombano 2, Cobbah 10, Zambelli 10, Cattaneo 10, Scarabelli 12, Donida 10, Traversoni (L). NE: Antola, Bianchini, Caviati, Chinosi, Gali-bardi, Nedeljkovic, Gilio (L2). All. Sassi-Anni

NURE VOLLEY: Perini 1, Tonini 5, Fava 3, Sajin D. 6, Messaggi 5, Arfini 3, Sgobbi, Sajin E. 1, Giovanna (L). NE: Andreana, Passerini (L2). All. Capra-Piccoli

Nicolò Premoli