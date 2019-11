Caduta del muro di Berlino, Francesco Lollobrigida (FdI) in Sant’Ilario

Sabato 9 novembre alle ore 11 all’Auditorium Sant’Ilario di Piacenza (via Garibaldi, 19), si terrà la manifestazione di Fratelli d’Italia, con la partecipazione dell’on. Francesco Lollobrigida, capogruppo alla Camera del movimento politico di Giorgia Meloni”, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino”.

“La ricorrenza della caduta del muro, momento di svolta straordinario per la libertà dei popoli europei, rappresenta per Fratelli d’Italia – si legge nella nota diffusa dalla segretaria provinciale del partito – l’occasione per lanciare la sfida a quel che resta degli eredi di quella cultura politica, i comunisti, che quel muro eressero”. “Il Capogruppo Lollobrigida – prosegue la nota – suonerà la carica per le imminenti elezioni della Regione Emilia-Romagna, unitamente all’on. Tommaso Foti. Saranno presenti i candidati di Fratelli d’Italia alle elezioni regionali nel collegio di Piacenza e l’avvio alla manifestazione sarà dato dal consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri”.

Gli esponenti piacentini di Fratelli d’Italia annunciano anche “nuove adesioni di qualificati amministratori locali al partito” che saranno presentate, sempre sabato, alle ore 10.15 in una conferenza stampa che si terrà alla Sala Cattivelli del Comune di Piacenza.