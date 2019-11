Caduta del Muro di Berlino, incontro con Antonio Polito e mostra fotografica di Carlo Orsi

Il giornalista Antonio Polito e il fotografo Carlo Orsi saranno ospiti della Fondazione sabato 9 novembre alle 18 nell’ambito dl ciclo di eventi “L’età dei Muri”, organizzato in collaborazione con il Centro Culturale Italo-Tedesco di Piacenza.

Nella giornata in cui ricorrono i trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, nel salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni, Antonio Polito presenterà il nuovo libro “Il muro che cadde due volte”, introdotto da Giangiacomo Schiavi.

Nel volume Polito racconta i giorni dell’89 a Berlino e ripercorre trent’anni della nostra storia, intrecciando l’analisi politica con la vicenda personale e di una generazione, prima comunista e poi liberale: dall’impegno politico negli anni Settanta al Capodanno sulle rovine del Muro, dall’Inghilterra di Blair all’Ungheria di Orbán, alla Brexit.

Antonio Polito è vicedirettore del “Corriere della Sera”. È autore, tra gli altri, dei libri “Intervista sul nuovo secolo con Eric Hobsbawm” (1999) e di “Dopo la democrazia” (2003), scritto con Ralf Dahrendorf.

All’incontro porterà la sua personale testimonianza Carlo Orsi, del quale nell’occasione si inaugurerà la mostra ExStasi, dedicata alle immagini scattate in occasione della caduta del muro e allestita presso lo Spazio Espositivo della Fondazione.

Milanese, classe 1941, Orsi ha esordito come assistente di Ugo Mulas. All’inizio degli anni ‘60 realizza reportage dall’Italia e dal mondo per le principali riviste nazionali. In seguito, si occupa di moda con le più qualificate testate del mondo. Tra i suoi libri “ExStasi” (1999) sulla caduta del muro di Berlino.

Le sue fotografie ricostruiscono la grande festa collettiva di quei giorni ritraendone i protagonisti: berlinesi, turisti, forze dell’ordine.

ExStasi sarà aperta nello Spazio Mostre di Palazzo Rota Pisaroni da venerdì a domenica, dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, fino all’8 dicembre. Sono disponibili visite anche su prenotazione. In occasione della mostra, nella saletta multimediale, è prevista la proiezione di “Muri” (2012) di Francesco Conversano.

Per tutti gli eventi l’ingresso è libero.