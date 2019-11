Calcio a 5, esordio da incorniciare per il Dream Team: battuto il Santos 10-4

Bella vittoria nell’esordio stagionale del Campionato Regionale Csi di calcio a 5 per i piacentini del Dream Team: i biancorossi hanno superato, un po’ a sorpresa, 10 a 4 i reggiani del Santos, finalisti nella scorsa stagione.

Il primo tempo finisce 4-2 a favore dei piacentini, con i goal di Diomande (3) e Tulbu (1); mentre per i reggiani a segno vanno Mereu (1) e Selmi (1).

Nel secondo tempo si scatenano i bravissimi piacentini con Stringile che realizza 4 goal, imitato ancora da Diomande e Fasolino, che marcano una rete a testa. A questo punto ecco la replica del Santos, con due gol realizzati da Selmi e Mereu.

Alla fine arriva però il successo meritato per il Dream Team, che mette in campo grande grinta e gioco, nel match in cui esordisce anche il tutor Fontana .

Nel torneo sono sei in tutto le squadre partecipanti, provenienti oltre che da Piacenza, da Forlì (Sportinsieme), da Reggio Emilia (Santos e San Prospero di Correggio), Modena (Ness1Escluso, Galvani Special).

DREAM TEAM PIACENZA: ROSSI, INGOGLIA ,SARTORI, BONACINA, FASOLINO, DIOMANDE , TULBU , HALILAGA, STRNGILE , FONTANA

ALL: MATTEO MIRTI

SANTOS REGGIO EMILIA: SELLERINI, SAHAWNEH, MUZZI, ROMANO, CIVALE, MAGGIO, MEREU, DI COSTANZO, SELMI

ALL: CLAUDIO ATTOLINI

Gli altri risultati:

Ness1Escluso – Sportinsieme 8-8 – 6-5 ai rigori

Galvani – San Prospero: 3-5 – 8-9 ai rigori

Dream-Santos: 10-4 – 3-8 ai rigori

Le classifiche:

Campionato

San Prospero 3

Dream 3

Ness1Escluso 1

Sportinsieme 1

Galvani 0

Santos 0

Rigori

San Prospero 3

Ness1Escluso 3

Santos 3

Galvani 0

Sportinsieme 0

Dream team 0