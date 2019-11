Callori (FdI) all’Associazione Pendolari “Politica fuori dai problemi dei viaggiatori? Richiesta che mi stupisce”

“Ho letto stupito l’intervento del presidente dell’Associazione pendolari di Piacenza che non si capisce bene se rappresenti davvero i problemi di tutti i viaggiatori abituali piacentini o sia il portavoce di interessi specifici, ovvero di una sola parte dei pendolari di questa provincia” -. Lo scrive in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fabio Callori -. “Mi sembra, infatti, strano che il presidente Mauro Braghieri chieda oggi che la politica stia fuori dai problemi espressi da una gran parte dei viaggiatori, quando è evidente che sono proprio l’interesse e l’intervento degli eletti nelle amministrazioni, di qualunque colore politico, a essere giustamente sollecitati per la risoluzione delle questioni sollevate dai cittadini o da gruppi di interesse”.

“Non vorrei – prosegue – che a monte dell’appello di Braghieri alla politica di fare un passo indietro ci fossero l’approssimarsi della tornata elettorale regionale e le oggettive difficoltà del Partito democratico e dei suoi alleati, messi fortemente in discussione anche sul fronte dei trasporti pubblici. Perché se è vero, come è stato detto nel mio intervento, che la fermata a Piacenza di una coppia di Frecciargento è positiva, non si può negare che sia una soluzione tampone e temporanea e che su molti pendolari piacentini gravino altri problemi comunque penalizzati su cui sembra si voglia sorvolare. Non credo infatti che questo accordo abborracciato, che ha tanto il sapore di un ‘accordo elettorale’ e che viene difeso evidentemente come tale, servisse a mettere il silenziatore su altre questioni forse più importanti, tra cui il fallimento dei nuovi treni Rock, propagandati dalla Giunta regionale, come si legge anche nelle dichiarazioni di Braghieri. Semmai credo che sia proprio questo il momento per far emergere i problemi e per pretendere che la politica e le amministrazioni trovino soluzioni percorribili e certe”.

Foto Trenitalia