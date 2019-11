Campionato bocce disabili, a Carpaneto buon secondo posto per i fratelli Pizzi

A Carpaneto la seconda giornata del Campionato Regionale bocce disabili CSI (Torneo d’Inverno) con le quattro squadre che partecipano alla competizione: le piacentine Aias e Bocciofila Azalea Valtrebbia, la Bocciofila Rubierese di Rubiera e la Bocciofila Modena Est.

La coppia piacentina composta dai fratelli Oriano ed Eugenio Pizzi, in netta ripresa dopo la prestazione poco felice della prima giornata, si è aggiudicata il secondo posto nel torneo riguadagnando posizioni importanti nella classifica regionale. Nella fase giornaliera hanno però dovuto cedere il passo agli altrettanto quotati giocatori della Rubierese Ferri e Ferrari. Ai rubieresi è andato anche il terzo posto con la coppia composta da Mihai e Gabriel Radu. Per quanto riguarda gli altri piacentini, quarto posto per la coppia di Azalea-Val trebbia Tanzini-Fontanella, nono per Cornelli-Granata (Aias) e decimo per Bongiovanni-Spadavecchia e Bosi-Zucchini (Aias).

La classifica regionale vede in testa Matteo Ferri della Rubierese con 20 punti, seguito dai fratelli Pizzi con 14 punti ciascuno e da Luca Ferrari (Modena) con 10 punti. A due punti tutti gli altri piacentini. La premiazione di giornata è stata effettuata dal Presidente provinciale del Csi Piergiorgio Visentin.