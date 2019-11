Campionato Golden Basket, buona la prima per il Dream Team

Anche quest’anno la squadra del Dream Team partecipa al Campionato di Golden Basket di Cremona, che si è già aggiudicato nella passata edizione.

Partiti per necessità organizzative con due giornate di ritardo, i piacentini (che dovranno ora recuperare due partite) hanno subito iniziato nel modo giusto superando in trasferta a Castelleone i Los Diablos, squadra composta da buone individualità fra le quali spiccano Dangiolella (14 punti) e Beccalli (24 punti). La migliore tenuta fisica e la coralità del gioco hanno fatto però la differenza per il Dream Team, che porta così a casa la prima vittoria in questo lungo campionato.

Queste le squadre partecipanti: Magiko Basket, Insuperabili, Enjoy Shark, Angels, Le Nutrie, Sgangherati, Le Cince, Galletti Feroci, Los Diablos, Strinati Basket, I draghi.

LOS DIABLOS CASTELLEONE-SPECIAL DREAM TEAM PIACENZA 58-69

Los Biablos: CAMASCHI 2, MAGIOCE 6, BECCALLI 24, LOZZA, COSCIA, AGAZZI, FERRARI, DANGIOLELLA I.7, GHIDELLI, DANGIOLELLA L. 14, TORRESINI, VAGO ROSSI.

Dream Team: VERONESI 15, MARANGON 9, NAPOLITANO, VITELMI 8, ROSSI, RICCIARDI 2, HALILAGA 2, KONE 4, BEN BELGACEM, STRINGILE 4, FONTANA 3, BONACINA 10, YEBOHA 6, GAZZOLA 6.

CLASSIFICA

MAGIKO BASKET 9

INSUPERABILI 7

ENJOY SHARK 6

ANGELS 5

LE NUTRIE 4

SGANGHERATI 4

LE CINCE 3

DREAM TEAM 3

GALLETTI FEROCI 2

LOS DIABLOS 2

STRINATI BASKET 2

I DRAGHI 0