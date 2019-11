Campionato regionale bocce disabili, partenza in salita per i piacentini

E’ ripartito il Campionato Regionale bocce disabili del CSI di Piacenza, giunto alla quinta edizione. Usuali le squadre partecipanti: oltre alle due piacentine, Aias e Valtrebbia-Azalea, la Rubierese e Modena Est.

Dopo una serie interminabili di vittorie nello scorso campionato, coronate dal successo finale della Valtrebbia-Azalea (con i due fratelli Pizzi), questa volta a Modena i piacentini non hanno centrato l’obiettivo e il primo posto in classifica della giornata è andato ai padroni di casa, seguiti da Rubiera; quindi un terzo posto inevitabile. Nella classifica della giornata piazzamento interessante anche per Aias, con Cornelli e Spadavecchia al settimo posto.

Al bocciodromo di Modena Est 23 disabili hanno dato vita alla prima fase di un lungo percorso regionale che si articola su cinque prove: Torneo d’autunno (disputato), seguito da quello d’Inverno (a Carpaneto il 23 novembre), di Carnevale, di Primavera e di Chiusura. Al momento la classifica del Campionato Regionale vede i due fratelli Pizzi al terzo posto con 6 punti ciascuno, Tanzini e Fontanella al 4° posto con 4 punti, Cornelli Spadavecchia con 1 punto in compagnia di Premoli Astrobi e Bongiovanni-Granata e Paolo Zucchini. Su tutti la miglior prestazione del rubierese Matteo Ferri, con 10 punti.