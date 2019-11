Cane in pericolo in mezzo alla strada, salvato da una guardia giurata

Cane vaga in mezzo alla strada, salvato da una guardia di Metronotte Piacenza.

E’ accaduto a Piacenza in viale Portapuglia, dove la guardia giurata ha notato l’animale, una femmina di lupo cecoslovacco, vagabondare lungo la strada in serio pericolo visti i numerosi mezzi pesanti in transito nella zona.

Il cane è stato quindi soccorso e la stessa Guardia ha quindi atteso l’arrivo dell’addetto al soccorso veterinario. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.