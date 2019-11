Canottieri Ongina cerca il “poker” contro l’Anderlini “L’asticella si alza, non sarà facile”

A caccia del poker. E’ questa la missione della Canottieri Ongina, reduce da tre vittorie consecutive nel campionato di serie B maschile di Volley e attesa da un probante test casalingo in programma sabato 16 novembre alle 18 al palazzetto di Monticelli contro il Moma Anderlini Modena, nella quinta giornata del girone B.

La formazione allenata da Mauro Bartolomeo è reduce dal 3-1 sul campo bergamasco di Grassobbio che ha rotto gli indugi anche in trasferta, mentre fin qui in casa i gialloneri hanno sempre festeggiato vincendo contro Mirandola e Valtrompia. Tra il prolungamento dell’imbattibilità casalinga e Boschi e compagni c’è un osso duro come il Moma, avversario tutt’altro che da sottovalutare. In ogni modo, il morale della Canottieri Ongina (che condivide il terzo posto in classifica a quota 9 punti con Modena Volley, sebbene quest’ultima abbia già osservato il turno di riposo) è alto.

“L’asticella si alza – commenta coach Bartolomeo – Anderlini è una formazione di qualità superiore rispetto alle squadre che abbiamo battuto fin qui e non sarà facile. Ci attende un esame tosto, giochiamo in casa e speriamo questo possa portarci un vantaggio, anche con i palloni differenti a quelli a cui loro sono abituati nelle loro gare interne. Speriamo di essere all’altezza. Per ora la squadra sta girando bene e sono molto contento anche dall’apporto dell’intera rosa: stiamo recuperando l’opposto Miranda, ma ci tengo a sottolineare la buona prestazione di sabato scorso del suo sostituto Ferrari Ginevra, oltre agli ingressi positivi di Kolev e Piazzi. Sfideremo una squadra che forza abbastanza, ma sbaglia poco e gestisce con intelligenza il gioco”.

L’AVVERSARIO – Il Moma Anderlini Modena è allenata da Roberto Bicego e in classifica occupa la quinta piazza in classifica a quota 8 punti, a -1 dalla Canottieri Ongina. La formazione modenese è un mix tra elementi giovani e giocatori esperti, dove spicca senza dubbio il palleggiatore Astolfi, schierato in diagonale con l’opposto Andreoli. Altri elementi navigati sono la banda Cassandra e il centrale Trianni, sabato scorso in panchina nella vittoria in tre set contro il Valtrompia. Per la Canottieri Ongina, si tratta di duelli contro alcuni giocatori già affrontati in passato in match con squadre emiliane, tra cui Correggio e Modena Est.

“Questo gruppo – spiega Bicego – è stato ringiovanito e presenta un mix tra alcuni “superstiti” di Modena Est (dove allenava lo stesso tecnico, ndc) e riportando a casa alcuni giovani cresciuti nel vivaio dell’Anderlini. Gli obiettivi? Realisticamente non abbiamo parlato con la società a inizio stagione, è un girone che non conosciamo. Partiamo molto prudenti, anche l’ultima squadra affrontata, il Valtrompia, è a zero punti ma è ben attrezzata. Speriamo di arrivare intorno a metà classifica”. E la Canottieri Ongina? “La vedo bene, mi piace il mix di fisicità e tecnica ed è la squadra che più mi ha impressionato nella fase break con muro-difesa e varietà di contrattacco, oltre alla gestione della battuta”. Infine, una previsione sulla partita. “Come spesso capita nel volley maschile, molto dipende dalla gestione del servizio. Siamo tra le poche squadre a usare il pallone Molten e con il Mikasa non sempre va come speriamo. Per quanto riguarda il cambiopalla, dobbiamo garantire un livello sufficiente di ricezione per utilizzare al meglio le qualità del nostro palleggiatore”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Moma Anderlini Modena saranno il primo arbitro Barbara Roncati e il secondo arbitro Daniela Veronese.

IL TURNO – Questo il programma della quinta giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Acl Busseto-Modena Volley, Gabbiano Mantova-AMA San Martino, Stadium Mirandola-Il Viaggiator Goloso, Robosystem Concorezzo-Viadana, Canottieri Ongina-Moma Anderlini Modena, Valtrompia Volley-Mgr Grassobbio. Riposa: Scanzorosciate.

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 12, Gabbiano Mantova 10, Modena Volley, Canottieri Ongina 9, Moma Anderlini Modena 8, Stadium Mirandola 7, Scanzorosciate 6, Acl Busseto Volley 5, Mgr Grassobbio 4, Viadana Volley 2, AMA San Martino, Valtrompia Volley, Il Viaggiator Goloso 0.

Foto di Andrea Scrollavezza