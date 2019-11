Canottieri Ongina cerca il “pokerissimo” nella trasferta contro Viadana

Pokerissimo nel mirino della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile di volley, con la squadra di Mauro Bartolomeo a caccia della quinta vittoria consecutiva nel girone B. In particolare, i gialloneri inseguiranno il traguardo settimanale nella trasferta di Mezzani (Parma), ospiti alle 18 del Viadana Volley nel match della sesta giornata d’andata.

La formazione piacentina condivide il secondo posto in classifica con Modena Volley e Gabbiano Mantova, con lo scontro diretto in programma proprio questa giornata, così Boschi e compagni, in caso di risultati favorevoli combinati tra loro, potrebbero anche restare in scia solitaria alla capolista Robosystem Concorezzo, a sua volta favorita nel testacoda esterno contro il Viaggiator Goloso.

La Canottieri Ongina arriva dal convincente 3-0 casalingo contro il temibile Moma Anderlini Modena. “Abbiamo contenuto gli errori – spiega coach Bartolomeo ripercorrendo la vittoria di sabato scorso – tenuto sotto pressione l’avversario e difeso con maggiore continuità, anche con più elementi. Stiamo mantenendo un buon equilibrio in attacco, con una distribuzione equilibrata ed efficiente dei palloni tra vari attaccanti”.

Una squadra che già mostrato solidità già in questa prima parte di campionato: te l’aspettavi in questo periodo dell’anno?

“Non mi esalto, abbiamo fatto buone prestazioni, ma dovremo vedere i confronti con varie corazzate del girone”.

Prossimo step, Viadana.

“E’ una squadra di categoria, che ha impensierito Busseto e Mirandola portandole al tie break, oltre a lottare contro il Gabbiano Mantova, tra le favorite alla promozione. Ha un gioco basato principalmente sugli attaccanti laterali e nel complesso è una formazione che non va sottovalutata”.

In settimana qualche acciacco per lo schiacciatore Nicola Amorico, che si è allenato a singhiozzo per un fastidio alla schiena.

L’AVVERSARIO – Il Viadana occupa il terz’ultimo posto con 2 punti all’attivo, frutto dei tie break persi contro Busseto e Mirandola, mentre sabato scorso si è arresa 3-1 alla capolista Concorezzo. In panchina c’è Alberto Panciroli, tecnico di comprovata esperienza in serie B e lo scorso anno anche vice di Vincenzo Mastrangelo sulla panchina di A2 a Reggio Emilia. Diversi gli elementi di esperienza in rosa, tra cui il regista Alberto Bellei, il centrale Davide Bassoli, l’opposto Riccardo Chiesa (che affianca Colella) e il libero Carnevali, alternato a Daolio.

“Il nostro obiettivo – spiega Panciroli – è quello di disputare un campionato tranquillo, cosa che non siamo riusciti a fare finora. Abbiamo avuto qualche problema fisico, anche se non è un alibi perché la rosa è stata costruita con un minimo di margine per questo. Abbiamo un po’ di rammarico legato a qualche punto lasciato per strada in casa, ma anche a Mantova potevamo fare qualcosa di più, mentre sabato scorso Concorezzo ci ha messo sotto. La Canottieri Ongina? Tra le squadre viste dal vivo e a video, è quella che prenderei come modello di riferimento per la pallavolo che piace a me. La apprezzo tantissimo, per spirito di squadra, filosofia, gestione del cambiopalla e della rigiocata. Abbiamo qualche freccia al nostro arco, tra cui il fattore campo, mentre la chiave della partita non sarà di facile lettura”. Curiosità: Panciroli ha condiviso l’avventura in A2 a Reggio Emilia con Nicola Amorico, seppur limitato da un lungo infortunio.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Viadana e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Stefano Nadotti e il secondo arbitro Marco Bertonelli.

IL TURNO – Questo il programma della sesta giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Scanzorosciate-Acl Busseto Volley, Modena Volley-Gabbiano Mantova, Il Viaggiator Goloso-Robosystem Concorezzo, Moma Anderlini Modena-Stadium Mirandola, Viadana-Canottieri Ongina, AMA San Martino-Valtrompia Volley. Riposa: Mgr Grassobbio.

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 15, Modena Volley, Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova 12, Stadium Mirandola 10, Moma Anderlini 8, Scanzorosciate 6, Acl Busseto Volley 5, Mgr Grassobbio 4, Valtrompia Volley 3, Viadana Volley 2, AMA San Martino 1, Il Viaggiator Goloso 0. (nota stampa)

foto Scrollavezza