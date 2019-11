Canottieri Ongina, si interrompe il filotto positivo: brutto ko esterno contro Viadana

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile.

Il filotto positivo dei gialloneri piacentini, infatti, si è interrotto sabato a Mezzani (Parma) al cospetto del Viadana Volley, formazione che ha ribaltato il pronostico (sulla carta ipotizzabile in base alle rispettive posizioni in classifica) e che ha chiuso i conti con un rotondo 3-0.

La classica serata-no, dunque, per la squadra allenata da Mauro Bartolomeo, decisamente meno pimpante delle precedenti uscite e costretta al secondo ko stagionale. In difficoltà fin dall’inizio, la Canottieri Ongina è apparsa poco volitiva e anche meno squadra rispetto al solito, non riuscendo a trovare soluzioni collettive alle difficoltà che il match ha proposto, calando di rendimento anche in diversi fondamentali fin qui positivi, tra cui muro e attacco.

Dal canto suo, il Viadana ha pienamente meritato la vittoria, dimostrando quadratura in campo ed efficacia nel muro-difesa. Così, i mantovani hanno dominato primo e secondo parziale, spuntandola ai vantaggi del terzo e arginando la voglia dei gialloneri di riaprire la partita. Nel corso del match, coach Bartolomeo ha provato anche ad attingere dalla panchina, ma non è bastato per ribaltare l’inerzia dell’incontro.

In classifica, la Canottieri Ongina scivola dal secondo posto condiviso alla quarta piazza a braccetto con il Modena Volley, venendo staccata dal Gabbiano Mantova e scavalcata dallo Stadium Mirandola. Sabato alle 18 a Monticelli nuovo appuntamento, questa volta casalingo contro il fanalino di coda targato Il Viaggiator Goloso.

VIADANA-CANOTTIERI ONGINA 3-0 (25-20, 25-15, 26-24)

VIADANA: Allesch 8, Caramaschi 8, Bellei 3, Grassi 7, Bassoli 11, Colella 10, Carnevali (L), Chiesa A., Carotti, Daolio (L). N.e.: Chiesa R., Maggi, Bertoli, Vecchi. All.: Panciroli

CANOTTIERI ONGINA: De Biasi 5, Boschi 2, Caci 10, Fall 1, Miranda 15, Amorico 5, Cereda (L), Ferrari Ginevra, Ousse 2, Kolev, Piazzi. N.e.: Rossi (L), Perodi. All.: Bartolomeo

ARBITRI: Nadotti e Bertonelli

Risultati sesta giornata serie B maschile girone B:

Scanzorosciate-Acl Busseto Volley 3-1

Modena Volley-Gabbiano Mantova 0-3

Il Viaggiator Goloso-Robosystem Concorezzo 0-3

Moma Anderlini Modena-Stadium Mirandola 0-3

Viadana Volley-Canottieri Ongina 3-0

AMA San Martino-Valtrompia Volley 2-3

Riposa: Mgr Grassobbio.

Classifica: Robosystem Concorezzo 18, Gabbiano Mantova 15, Stadium Mirandola 13, Modena Volley, Canottieri Ongina 12, Scanzorosciate 9, Moma Anderlini Modena 8, Acl Busseto Volley, Valtrompia Volley, Viadana 5, Mgr Grassobbio 4, AMA San Martino 2, Il Viaggiator Goloso 0.

Nelle foto di Andrea Scrollavezza, alcuni momenti del match tra Viadana e Canottieri Ongina