Cantieri e lavori in città, cambia la viabilità in alcune strade

Il Comune di Piacenza informa che per consentire la prosecuzione dei lavori in un cantiere edile, dalle 7.30 alle 14 di giovedì 28 novembre (o, in caso di condizioni climatiche avverse, negli stessi orari di venerdì 29), sarà istituito il divieto di circolazione in vicolo dei Cavalli, fatta eccezione per i soli residenti e titolari di posti auto privati, che potranno circolare eccezionalmente nei due sensi di marcia, così come i mezzi di soccorso e delle Forze dell’ordine.

Contestualmente, per le stesse categorie di veicoli sarà revocato il senso unico di marcia anche nel tratto di via San Giovanni compreso tra via Vigoleno e vicolo dei Cavalli. Limitazioni al traffico in via Cittadella per un cantiere

Per consentire la manutenzione urgente del tetto di uno stabile, dalle 8 alle 18 di giovedì 28 novembre sarà invece vietata la circolazione nel tratto di via Cittadella compreso tra largo Matteotti e via Borghetto. Nell’area individuata dall’apposita segnaletica sarà istituito, su entrambi i lati della carreggiata, il divieto di sosta. Nel restante tratto di via Cittadella, non interessato dal cantiere, sarà revocato il senso unico di marcia per i soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto, che potranno percorrere la strada in entrambe le direzioni.