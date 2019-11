Cattolica, torna l’Open Day: giovedì porte aperte per le aspiranti matricole

Giovedì 28 novembre, dalle 8.30, andrà in scena all’Università Cattolica di Piacenza la giornata dedicata alle aspiranti matricole

L’Open Day è una giornata rivolta principalmente agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori: un’occasione preziosa per raccogliere tutte le informazioni necessarie ad orientarsi tra le numerose proposte formative dell’ateneo cattolico.

La mattina del 28 novembre, a partire dalle 8.30, saranno attivi il “Welcome Desk” per l’accoglienza dei partecipanti; i “Desk informativi” relativi ai vari corsi di laurea per colloqui con docenti, studenti e tutor; i “Desk dei servizi” dove si potranno acquisire informazioni utili su contributi universitari, borse di studio e agevolazioni economiche, opportunità di studio, stage e lavoro all’estero, collegi in Campus, Servizio integrazione studenti con disabilità e studenti con DSA.

L’Open day si aprirà alle ore 9, con l’incontro “Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”, in cui verranno illustrate peculiarità e valori dell’Università Cattolica. Dalle 9.30, suddivisi tra sala Piana e Auditorium Mazzocchi, docenti e testimonial presenteranno i vari corsi di laurea e i percorsi formativi secondo questo programma: alle ore 9.30 Economia aziendale e Scienze dell’educazione e della formazione; alle ore 10.30 il Programma Internazionale Double Degree, Scienze e tecnologie agrarie, Scienze e tecnologie alimentari e Food Production Management (SAFE); alle 11.30 sarà la volta di Giurisprudenza.

Alle 12.30 i referenti del Polo studenti e di Educatt (Ente per il diritto allo studio della Cattolica) introdurranno gli aspetti relativi a immatricolazioni, contributi, borse di studio e agevolazioni economiche, collegi del Campus. L’Open Day si concluderà alle 13 con l’Aperiorienta, nel foyer dell’Auditorium Mazzocchi. Non mancherà infine la possibilità di fare una visita guidata al Campus e alle residenze per gli studenti (con un centro sportivo di 8.000 metri quadrati) alle ore 10, 11 e 12.

Tutte le informazioni sugli Open Day sono disponibili al sito: https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/ (Tel. 0523 599372). La partecipazione alle iniziative è gratuita e aperta a tutti.