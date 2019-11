Censimento cervi, Rancan (Lega) “Piacenza da 2 anni sta aspettando la Regione”

“E’ inevitabile che si possano verificare incidenti stradali connessi alla presenza di cervi che attraversano la carreggiata stradale, quando si considera che la Provincia di Piacenza, unica in regione, sta attendendo da ben 2 anni i dati di aggiornamento sullo stato della popolazione dei cervi”.

Il consigliere regionale della Lega, Matteo Rancan, commenta così l’incidente avvenuto nei giorni scorsi sulla Statale 45 all’altezza di Bobbio.

“Non solo è inaccettabile questo ritardo della Regione, ma è anche una grande presa in giro per quei cacciatori degli Atc di montagna che impegnano due nottate alla settimana, da oltre 8 anni, per effettuare i censimenti dei cervi, fondamentali per stabilire la loro presenza numerica sul territorio” sottolinea il consigliere del Carroccio.

La normativa regionale parla chiaro, e prevede che vengano raccolti i dati sulla presenza di ungulati nei singoli territori, che vengano trasmessi alla Regione, la quale dopo averli analizzati, comunica alle varie province il numero di capi che devono essere abbattuti. “Ebbene, a Piacenza, l’aggiornamento dei dati manca da 2 anni: pertanto vorremmo sapere se la densità agroforestale di questi ungulati sia ancora tollerabile o sia già in esubero, come in altre province emiliane come Reggio Emilia, Modena e Bologna dove hanno già licenziato piani di prelievo? Si tratta di una domanda più che legittima, anche in considerazione del fatto che un numero fuori controllo di questo tipo particolare di ungulato, inevitabilmente può aumentare le possibilità di una loro presenza sul manto stradale coi rischi e le conseguenze connesse, come abbiamo visto sulla Statale 45, a Bobbio ” conclude Rancan.