Centro Democratico, Fabrizio Faimali nuovo coordinatore regionale

Nei giorni scorsi, la Segretaria nazionale del partito Centro Democratico Margherita Rebuffoni, ha nominato il piacentino Fabrizio Faimali come Coordinatore regionale della compagine di centro.

La nomina nasce nell’ambito di un percorso di riorganizzazione interna che Centro Democratico, partito fondato nel 2012 da Bruno Tabacci, ha avviato dopo la recente uscita da +Europa. Una rottura scaturita dal mancato appoggio di +Europa al nascente Governo giallo-rosso.

La riorganizzazione del partito di Tabacci è inoltre finalizzata a far sì che la compagine arrivi pronta ai prossimi appuntamenti elettorali, prime fra tutte le elezioni regionali dell’Emilia-Romagna.

«In questi giorni il nostro partito sta dialogando con le altre forze di centro sinistra per contribuire alla rielezione di Bonaccini – informa il neo coordinatore regionale Faimali -, il vento nazionale è avverso e talvolta inquietante, per questo sono convinto che ciascuno abbia il dovere di impegnarsi al massimo per dare continuità al governo della Regione. La politica nazionale è tutt’altra cosa dall’amministrazione del territorio, e l’Emilia-Romagna si distingue da anni come uno dei territori meglio amministrati dello stivale. Non possiamo disperdere questo patrimonio». (nota stampa)

Nella foto Faimali (a destra)