Una mattinata dedicata al ricordo dei defunti e dei caduti al cimitero urbano di Piacenza. Con la messa religiosa al famedio e l’omaggio civile al campetto dei partigiani.

La vicesindaco Elena Baio va a braccio nel suo discorso davanti al monumento che ricorda il sacrificio dei combattenti per la libertà nella Seconda Guerra Mondiale: “Dobbiamo sempre ricordare chi ci ha portato sino a qui, ovvero i caduti per la patria.

Siamo qui per dimostrare anche che la patria è degna di loro, dei nostri caduti e del loro sacrificio. Voglio ricordare anche i caduti di oggi e affermare che ogni giorni dobbiamo portarli nel cuore come esempio ed esperienza di gratitudine”.

Dall’ingresso del cimitero urbano, il corteo delle autorità, delle associazioni combattentistiche e d’arma, con i gonfaloni della Città e della Provincia di Piacenza, ha sfilato per raggiungere – dopo la sosta presso il monumento al partigiano Giannino Bosi – il Famedio, dove il cappellano militare Daniele Benecchi ha celebrato la messa in suffragio dei Caduti in guerra. Presenti le autorità civili e militari, tra questi il prefetto Maurizio Falco, il questore Pietro Ostuni, il colonnello dei carabinieri Marco Iannucci.

Sono stati quindi resi gli onori ai defunti nelle altre aree del cimitero, con raccoglimento presso la tomba del capitano dell’Aeronautica Militare Gaetano Mazza, la cappella degli austriaci, la tomba dei cittadini illustri, la lapide che ricorda i ragazzi del Brentei, la cappella Valente Faustini, il campetto dei partigiani e la lapide dei partigiani fucilati, dove l’allocuzione ufficiale è stata affidata al vice sindaco Elena Baio.

In questi giorni il cimitero è aperto con orario continuato dalle 8 alle 18 fino a domenica 3 novembre compresa. Gli uffici di via Caorsana 26 fino al 2 novembre seguiranno l’orario 8-17, mentre domenica 3 novembre rimarranno aperti al pubblico dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.