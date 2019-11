Chiusa la campagna abbonamenti della Gas Sales Piacenza

La Gas Sales Piacenza comunica di aver chiuso ufficialmente la campagna abbonamenti “La vostra passione, la nostra energia” valida per le partite di Superlega Credem Banca per la stagione 2019/2020.

“Durante questi mesi – fa sapere la società -, sono stati tanti i tifosi che sia in fase di prelazione sia in fase di vendita libera hanno deciso di rinnovare la propria fiducia nei confronti della Società della Presidente Elisabetta Curti, confermando l’abbonamento della passata stagione o sottoscrivendone uno nuovo per non perdersi nemmeno una delle 12 partite comprese nel pacchetto proposto dalla Gas Sales Piacenza. Una dimostrazione di affetto e di sostegno da parte del popolo biancorosso, che fin dallo scorso anno ha risposto presente sulle tribune del Palabanca per sostenere Fei e compagni e che anche in queste prime giornate di Superlega contro Modena e Vibo Valentia ha fatto sentire tutto il suo calore, sostenendo la squadra”.

Chi non è in possesso dell’abbonamento e volesse assistere allo spettacolo della Superlega tra le mura del Palabanca può acquistare i biglietti delle partite secondo le modalità previste dalla Gas Sales Piacenza così come riportato nel proprio sito internet: https://www.gassalespiacenza.it/biglietti/index.php