Chiusure al pubblico la prossima settimana per alcuni uffici dei Servizi Sociali

Per consentire lo svolgimento in sicurezza di lavori di sistemazione e lo spostamento interno di alcuni uffici, sono previste la prossima settimana parziali chiusure al pubblico delle sedi dei Servizi Sociali del Comune di Piacenza.

In particolare, nella giornata di lunedì 11 resteranno chiusi tutti gli uffici di via Taverna 39, fatta eccezione per lo sportello InformaSociale e per l’ufficio Attività Socio-ricreative. Martedì 12 e mercoledì 13, resteranno chiusi al pubblico oltre agli uffici di via Taverna 39 – fatta eccezione per lo sportello InformaSociale e per l’ufficio Attività socio-ricreative – anche quelli aventi sede in via XXIV maggio 28, al 3° piano. Resterà invece aperto l’Ufficio Abitazioni.

Nelle stesse giornate saranno eseguiti lavori sui centralini telefonici, pertanto non sarà garantito il contatto con gli operatori. La riorganizzazione è stata attivata per migliorare i servizi, ottimizzando l’uso degli spazi di lavoro.