Scontro tra una bici e un’auto lungo l’Agazzana. Ciclista ferito

In bicicletta si scontra con un auto, giovane finisce al pronto soccorso.

L’incidente si è verificato poco dopo le 13 di lunedì 11 novembre lungo Strada Agazzana, all’incrocio con via Mattei, nelle vicinanze del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 25 anni in sella alla propria bici stava attaversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto lo scontro con una Fiat Panda: il giovane ha urtato la parte laterale sinistra della piccola utilitaria, mandando in frantumi lo specchietto retrovisore e finendo a terra.

Immediati i soccorsi, giunti sul luogo del sinistro con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza assieme all’équipe medica e infermieristica del 118. Dopo le prime cure, il 25enne è stato trasportato al pronto soccorso cittadino in condizioni serie. Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale.