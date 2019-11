Circuito pagobancomat in tilt anche a Piacenza.

Se avete cercato di pagare la spesa in cassa con il pos, utilizzando il bancomat, ed è apparsa la scritta “transazione negata”, non abbiate paura. Non c’è nessun problema con il vostro conto, è il circuito pagobancomat ad essere in tilt già da alcune ore nella mattinata del 9 novembre.

Gli sportelli automatic funzionano invece senza problemi, quindi meglio ritirare prima o utilizzare la carta di credito.