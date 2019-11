Come esportare e importare food in Usa, seminario per le aziende

Emilian Way Consorzio per l’internazionalizzazione, in collaborazione con Confapindustria Piacenza e l’ente di formazione Pminforma, ha organizzato un interessante corso su “Come esportare – importare food in USA” che si è svolto nei giorni scorsi.

La formazione, che ha coinvolto importanti aziende del settore agroalimentare, è stata realizzata da esperti delle società Gen USA LLC, società che supporta le aziende italiane nella loro presenza stabile e continuativa per vendere, produrre ed esportare negli Stati Uniti e Studiozetapi, network di professionisti specializzati nella legislazione nazionale ed internazionale, nella preparazione ed aggiornamento del manuale di autocontrollo igienico o il FSP e nella predisposizione di etichette per i mercati UE ed USA.

“Nelle ore di formazione – illustra Mauro Bandelli, partner della società Gen USA LLC – sono stati trattati argomenti importanti per le aziende che hanno o intendono instaurare relazioni commerciali con gli Stati Uniti, quali gli obblighi delle aziende alimentari, come ad esempio la registrazione degli stabilimenti presso FDA, la predisposizione e l’implementazione del Food safety plan e del Food defence plan e l’etichettatura dei prodotti secondo la normativa FDA, tutti aspetti sui quali le aziende stesse devono essere aggiornate ed informate per evitare di incorrere in blocchi o sanzioni. Si è parlato, infine, anche di quelli che sono gli obblighi dell’importatore, facendo riferimento quindi al Foreign Supplier Verification Program”.

“Si tratta di un’attività che Emilian Way Consorzio per l’internazionalizzazione – illustra il Direttore del Consorzio stesso e di Confapindustria Piacenza Andrea Paparo – ha organizzato per le aziende consorziate, ma non solo. Diverse, infatti, sono state le realtà interessate ad approfondire gli aspetti legati alle esportazioni ed importazioni del comparto food in USA”.