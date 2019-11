Componenti elettronici: dove comprarli online al miglior prezzo

L’elettronica occupa un’importanza sempre maggiore nella nostra società. Dai relè ai fusibili fino ad arrivare alle periferiche più complesse, il mondo dell’elettronica è sicuramente un mondo vasto e popolato da milioni di componenti che, direttamente o meno, regolano le nostre vite quotidianamente.

Ogni elettrodomestico, computer, impianto elettrico, dispositivo mobile o altro strumento elettronico necessita di componenti elettronici per funzionare; alcuni di questi sono appannaggio di professionisti ed esperti e molti altri alla portata di tutti.

Acquistare dei componenti elettronici, oggigiorno, è piuttosto semplice, grazie alle possibilità messe a disposizione anche dalla rete. Ma se da un lato l’offerta online è vasta e sconfinata, dall’altro i prodotti e il servizio possono lasciare l’amaro in bocca, se non ci si affida a rivenditori seri. Chi acquista necessita di prodotti di qualità, assistenza qualificata, tempi di consegna rapidi e sicuri, ma, soprattutto, di avere a disposizione un’abbondante quantità di articoli tra cui poter scegliere. Il catalogo rs components, a questo proposito, è uno dei più vasti e dettagliati di questo settore e abbraccia decine di categorie e prodotti capaci di soddisfare le necessità dei professionisti, così come quelle dei privati.

600 mila prodotti di elettronica, automazione, strumentazione, manutenzione ed accessoristica ed una diffusione capillare in tutti e 5 i continenti. 80 anni di esperienza nel mercato della vendita di ricambi ed accessori per l’elettronica che ne hanno forgiato la professionalità e la qualità del servizio offerto ai propri clienti.

RS Components è una realtà che negli anni ha saputo orientare la propria azione sia verso la vendita ed il supporto ad aziende e professionisti del settore, sia ai privati interessati all’acquisto di piccole quantità di merce, mantenendo prezzi competitivi per i più importanti brand mondiali. Sono oltre 2500, difatti, i marchi presenti nel catalogo di RS Components, per garantire all’utente finale le migliori offerte e la più ampia scelta possibile. Anche sulle spedizioni RS Components ha sempre perseguito una politica mirata a contenere i tempi di consegna in 24/48 ore, affidandosi ai migliori partner sul mercato.

Sebbene il servizio di acquisto sia funzionale e intuitivo per tutti gli utenti, RS Components integra nel proprio sistema importanti tool online, capaci di orientare il cliente verso l’acquisto migliore, in base alle proprie necessità, con anche un occhio di riguardo al contenimento dei costi aziendali. Purchasing Manager, infatti, è lo strumento pensato per far risparmiare tempo alle aziende, semplificando sia il processo di acquisto che la parte burocratica, e per contenere spese e sprechi, grazie all’ottimizzazione degli acquisti e la riduzione di errori, dei resi e delle conseguenti lungaggini amministrative. Il tutto per garantire un maggiore controllo degli ordini e un aumento della produttività e dell’efficienza aziendale.

RS Components, inoltre, offre alle aziende che adottano un sistema eProcurament la possibilità di interfacciarsi direttamente con i sistemi centrali e garantire l’offerta completa, forte di oltre mezzo milione di prodotti a magazzino. Un servizio in grado di abbattere notevolmente i costi aziendali, ottimizzando l’acquisto di prodotti soprattutto in grandi quantità. I vantaggi che i sistemi di efficientamento, offerti da RS Components ai propri clienti, apportano al ciclo aziendale valicano i tradizionali confini dei costi delle merci e si riverberano sulla gestione e l’amministrazione dell’impresa.

Oltre alla vendita di prodotti, RS Components si occupa da sempre di dare forma alle idee dei propri clienti: per questo ha messo a disposizione dei progettisti DesignSpark, la comunità online dove si possono trovare utili informazioni ed accedere a numerosi altri servizi. In questa ottica, RS Components ha reso disponibile per gli utenti DS PCB un potente software per la progettazione, DS Mechanical, un pacchetto per la progettazione 3D, e DesignSpark Electrical, un modo rapido e funzionale per risparmiare risorse, sia di tempo che di denaro, con il Cad elettronico gratuito.