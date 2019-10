Comuni ricicloni, Piacenza fanalino di coda nella classifica regionale di Legambiente.

Nella dodicesima edizione del report, presentato a Guastalla, la nostra provincia brilla per assenza nelle classifiche relative alla virtuosità nel contenimento e smaltimento dei rifiuti nel 2018. A “salvarci” solo San Pietro in Cerro, quinto tra i Comuni fino a 5 mila abitanti, per la riduzione di rifiuti smaltiti. La percentuale nel Comune della Bassa si attesta a 61,4, riferito in rapporto tra i kg e gli abitanti. Il primo classificato, Mezzani in provincia di Parma, è a quota 51,3.

Nessun pervenuto tra i Comuni con miglior percentuale assoluta di differenziata, mentre per quanto riguarda le migliori performance, sempre riguardo alla differenziata, nell’ultimo anno sono 2 le presenze piacentine nella top ten. Ancora San Pietro in Cerro, al quarto posto, con un incremento del 23,4% anche grazie all’introduzione del porta a porta nel settembre 2017, mentre Gropparello è al nono posto, con un + 19,3% dopo l’adozione del porta a porta a marzo 2018.

Prendendo in considerazione i dati dei Comuni capoluogo, Piacenza è ottava su 10, con una quota di rifiuti smaltiti pari a 309,1 Kg per abitante e una percentuale di differenziata pari a 59,9%. La capolista Ferrara è ferma a 106,2 kg, con una quota di differenziata dell’82,5%.