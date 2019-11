Con il Fai sulle orme di Giuseppe Verdi: gita a S. Agata e Soarza

Una mattinata per scoprire i segni del maestro Giuseppe Verdi nel territorio piacentino.

Ad organizzarla il prossimo 23 novembre il Gruppo Fai (Fondo Ambiente Italiano) di Monticelli e la Delegazione Fai di Piacenza. Prima tappa a Villa Verdi (Sant’Agata di Villanova) per visitare gli ambienti in cui ha vissuto e lavorato per diversi decenni il maestro di Busseto, piacentino d’adozione. La visita guidata comprende gli ambienti e le stanze private del Maestro, la chiesetta annessa alla Villa e il grande parco.

A conclusione della visita, il trasferimento (in autonomia) alla vicina Cascina Pizzavacca dove i partecipanti saranno accompagnati nella visita alla cascina, sede dell’azienda agricola della famiglia Pisaroni, che da più di 30 anni coltiva e lavora frutta e verdura alla base di ricette semplici e genuine di prodotti della tradizione contadina (conserve, giardiniere, marmellate) esportati in tutto il mondo. Alla fine del tour, un momento conviviale di degustazione dei prodotti della Cascina Pizzavacca.

INFORMAZIONI – Ritrovo alle ore 9.15 a Villa Verdi a Sant’Agata di Villanova. Iniziativa aperta a tutti a contributo minimo di 10 € per gli iscritti FAI e 12 € per i non iscritti FAI (comprensivo della visita guidata a Villa Verdi, alla Cascina Pizzavacca e della degustazione). Possibilità di iscriversi al FAI in loco. Posti limitati, prenotazione obbligatoria entro il 18 novembre scrivendo a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it o lasciando il proprio nominativo presso i punti FAI di Piacenza.