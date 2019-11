Confagricoltura Piacenza in festa per il centenario, appuntamento l’11 a Palazzo Galli

Confagricoltura Piacenza festeggerà il centenario l’11 novembre, fine e inizio dell’annata agraria e per questo data significativa per l’agricoltura, presso Palazzo Galli, sede storica dell’Associazione, con una serie di appuntamenti che prenderanno il via alle 12 con la presentazione del libro che porta lo stesso nome della giornata celebrativa: “Confagricoltura Piacenza: da cent’anni e tra cent’anni”, frutto della collaborazione tra Daniela Morsia, studiosa ed esperta conoscitrice della storia dell’agricoltura ed Elena Gherardi, giornalista e responsabile della comunicazione di Confagricoltura Piacenza.

Diverse le autorità – fanno sapere dall’associazione – che hanno confermato la loro presenza e che interverranno con un saluto in apertura del pomeriggio tra cui: il prefetto Maurizio Falco, il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, il presidente della Camera di Commercio Alfredo Parietti, chiuderà i saluti il padrone di casa il presidente onorario della Banca di Piacenza Corrado Sforza Fogliani. Durante la giornata interverranno anche il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, e il senatore Gianpaolo Vallardi. Seguiranno la relazione del presidente di Confagricoltura Piacenza, Filippo Gasparini e poi la lectio magistralis del professor Renato Cristin, filosofo e docente dell’Università di Trieste, dal tema: Terra, radicamento e identità. Momento di particolare interesse sarà la tavola rotonda che vedrà dialogare tutti gli ex presidenti dell’associazione sulla storia e le prospettive dell’agricoltura incalzati dalle domande di Paola Romanini, vicecaporedattore di Libertà, che modererà l’intera giornata. Le conclusioni saranno affidate al presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

Era il 17 settembre 1919 quando a Piacenza nasceva Confagricoltura Piacenza che allora si chiamava “Associazione Agricoltori Piacentini”. Fu la prima e per molto tempo unica, associazione di imprenditori agricoli del nostro territorio. “Con tutta la gratitudine e l’orgoglio di appartenenza, ho sentito il dovere, insieme a Giunta Esecutiva e Consiglio Direttivo – spiega Filippo Gasparini presidente dell’Associazione – di festeggiare l’evento attribuendogli la giusta importanza. Vorremmo che questo traguardo fosse un’occasione per condividere con orgoglio la nostra storia e la responsabilità che quotidianamente ci assumiamo nel voler continuare a dare il nostro contributo al settore agroalimentare, all’economia, al lavoro e alla bellezza del territorio”.

L’appuntamento, che per esigenze logistiche è ad invito, ha avuto il sostegno della Camera di Commercio e della Banca di Piacenza e di importanti realtà del comparto legate a Confagricoltura e alla sua storia: Riverfrut, Steriltom, Solana, Terrepandane, Agriplus, Casella Macchine Agricole e Valcolatte.