I Rotary, Rotaract e Inner Wheel Club del Gruppo Piacentino del Distretto 2050 hanno realizzato, la scorsa primavera, un service decisamente importante, con tanta buona volontà, spirito di gruppo, lavoro di squadra….ma non solo tra i rotariani.

La possibilità di realizzare l’evento e il successo dello stesso, grazie al quale è stata raccolta la somma necessaria per acquistare un macchinario criocongelatore (un contenitore che serve per conservare le cellule staminali emapoietiche, parte essenziale del processo di trapianto di midollo osseo) per donarlo al Centro Trapianti di Midollo Osseo dell’ Ospedale di Piacenza, sono il frutto della grande collaborazione con il Comune di Piacenza, con lo staff dirigenziale del Teatro Municipale, con la Banca di Piacenza che ha diffuso l’iniziativa nelle sue filiali e ha collaborato alla vendita dei biglietti, con Tipleco che ha realizzato gratuitamente volantini e manifesti, con Delmaino che ha donato i carnet di biglietti, e con tutti quanti, tra i Soci di tutti i Club, si sono adoperati e prodigati affinché tutto sia stato possibile.