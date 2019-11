Controlli della polizia in via Calciati, un arresto

Nel pomeriggio dell’8 novembre, ai giardinetti di via Calciati a Piacenza, a seguito di normali controlli di polizia è stato fermato dagli agenti un nigeriano di 20 anni.

Il ragazzo è stato sorpreso mentre vendeva una dose di marijuana a un piacentino di 24 anni. Sottoposto a perquisizione, il nigeriano è risultato essere in possesso di altre 2 dosi di marijuana.

La squadra mobile lo ha arrestato in flagranza, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

In giornata per lui il processo per direttissima.

Il ragazzo piacentino è stato segnalato all’autorità prefettizia come assuntore.