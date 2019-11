COPPA ITALIA SERIE C – 16ESIMI DI FINALE

PIACENZA – IMOLESE (DIRETTA DALLE 14.30)

45′ – Termina senza recupero il primo tempo: 0-0 tra Piacenza e Imolese

40′ – Paponi va allo stacco di testa su traversone di Cattaneo, palla altissima

27′ – Bello scambio nello stretto tutto di prima dell’Imolese che libera al tiro Padovan, conclusione a giro sul secondo palo fuori non di molto

25′ – Pasticcio di Borri che rinvia sulla testa di Latte Lath che per poco non beffa Bertozzi

24′ – Primo giallo della gara sventolato a Borri

22′ – Bel lancio in verticale di Giandonato che pesca Paponi in area, la conclusione dell’attaccante viene deviata in corner da Libertazzi. Spinge il Piacenza

21′ – Bel traversone di Nannini dalla sinistra che trova sul secondo palo l’inserimento di El Kaouakibi che di testa non inquadra lo specchio della porta

15′ – Prima occasione anche per l’Imolese, Latte Lath difende palla e gira verso la porta, pallone sull’esterno della rete

9′ – Si vede il Piacenza, Bolis va sul fondo e crossa dalla sinistra, Paponi gira ma non trova la porta

6′ – Primo cambio forzato per l’Imolese: esce Provenzano per un problema fisico, al suo posto Padovan

1′ – Fischio d’inizio al Garilli, si gioca davanti a pochi intimi

Formazioni

PIACENZA: Bertozzi, El Kaouakibi, Pergreffi, Giandonato, Borri, Milesi, Cattaneo, Bolis, Paponi, Forte, Nannini. A disposizione: Ansaldi, Del Favero, Imperiale, Sestu, Nicco, Corradi, Sylla, Zappella, Marotta, Della Latta, Scotti, Siano. All. Franzini.

IMOLESE: Libertazzi, Alimi, Latte Lath, Tentoni, Vuthaj, Provenzano, Boccardi, Bolzoni, Artioli, Ingrosso, Schiavi. A disposizione: Rossi, Seri, Alboni, Marcucci, Checci, Belcastro, Ngissah, Maniero, Padovan, Sall, Carini, Valeau. All. Atzori.

Torna subito in campo il Piacenza, chiamato all’impegno infrasettimanale nei sedicesimi di Coppa Italia.

Avversario al Garilli (mercoledì ore 14.30, DIRETTA su PiacenzaSera.it) l’Imolese: si gioca in gara unica, con supplementari e calci di rigore in caso di parità. Chi passerà il turno se la vedrà negli ottavi di finale con la vincente della sfida tra Ravenna e Cesena.

IL TABELLONE

Non è un momento certamente brillante per i biancorossi, che in campionato non vincono da quattro giornate e sono reduci dallo scialbo, almeno sul piano del gioco, pareggio sul campo della Virtus Verona. Una gara che ha di nuovo messo in evidenza, dopo la buona prova contro la capolista Padova, tutte le difficoltà in fase di costruzione e finalizzazione. A nulla è valso il rientro di bomber Paponi, per altro ancora sulla via del pieno recupero dopo l’infrotunio, poco e male servito al pari di Daniele Cacia, entrato nella mezz’ora finale.

La Coppa Italia è competizione senz’altro da onorare, considerando anche che in caso di vittoria consentirebbe di entrare direttamente nella fase nazionale dei playoff saltando i primi due turni, ma guardando al calendario di campionato – con il trittico di sfide contro Gubbio, Fano e di nuovo Imolese dal quale ci si aspetta in termini di gioco e risultati una netta inversione di tendenza rispetto all’ultimo periodo – è facile ipotizzare un ampio turnover da parte di Franzini, che oltretutto deve fare i conti con Cacia non al meglio della condizione per un problema fisico.

Non se la passa bene l’Imolese, lo scorso anno rivelazione del campionato e avversario proprio dei biancorossi nella semifinale playoff: i romagnoli occupano al momento l’ultima posizione in graduatoria con 10 punti, ma arrivano da un periodo positivo con tre risultati utili consecutivi: nelle ultime due gare in particolare la squadra guidata da Gianluca Atzori è stata capace di mettere sotto il Carpi e di strappare un prezioso pareggio contro il Sudtirol.

