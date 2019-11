Coppa Italia Serie C – Ottavi di Finale

CESENA – PIACENZA 0-0

AGGIORNAMENTI IN DIRETTA

14′ – Contatto in area tra Cacia e Franco, per l’arbitro il fallo è dell’attaccante biancorosso

11′ – Problemi per Giraudo, sanitari in campo

10′ – Contropiede del Piacenza, Forte rientra in area e cade dopo un contatto con un avversario, l’arbitro lascia correre

7′ – Ancora Russini, si accentra e calcia a giro: facile la parata di Bertozzi

4′ – Russini approfitta di un errore della difesa e calcia verso la porta, conclusione strozzata a lato

3′ – Prima conclusione della gara: è Sarao che ci prova di prima intenzione col sinistro, palla fuori

1′ – Fischio d’inizio, palla al Piacenza

Formazioni

Cesena: Agliardi, Giraudo, Brignani, Russini, De Feudis, Ciofi, Franco, Sarao, Zerbin, Cortesi, Capellini. A disposizione: Marson, Valeri, Rosaia, Maddaloni, Butic, Pantaleoni, Fabretti, Zecca, Brunetti, Borello, Fabbri, Rocchio. Allenatore: Modesto.

Piacenza: Bertozzi, El Kaouakibi, Pergreffi, Borri, Milesi, Nannini, Giandonato, Cattaneo, Bolis, Cacia, Forte. A disposizione: Del Favero, Imperiale, Sestu, Nicco, Corradi, Sylla, Zappella, Marotta, Della Latta, Paponi, Scotti. Allenatore: Franzini.

Nella settimana che porta al derby con la Reggiana il calendario mette di fronte al Piacenza l’impegno di Coppa Italia Serie C.

I biancorossi affrontano mercoledì (ore 17.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) in trasferta il Cesena: si gioca in gara unica, in caso di parità al 90′ si disputeranno i supplementari ed, eventualmente, i calci di rigore. Chi passerà il turno se la vedrà nei quarti contro la vincente della sfida tra Juventus Under 23 e Pro Vercelli.

IL TABELLONE

Lo scialbo zero a zero di domenica contro l’Imolese ha fermato la rincorsa della squadra di Franzini che veniva da due vittorie consecutive. Una gara che ha fatto riemergere tante delle difficoltà palesate dai biancorossi in questa prima parte di stagione, in particolare a concretizzare il gioco offensivo: se Paponi rimane a secco sono problemi. Tornare subito in campo può però essere positivo per lasciarsi subito alle spalle critiche e fischi arrivati al termine della gara di domenica. La Coppa Italia poi resta una competizione senz’altro da onorare, considerando che in caso di vittoria consentirebbe di entrare direttamente nella fase nazionale dei playoff saltando i primi due turni.

Franzini, anche visti gli impegni ravvicinati e l’importanza per tanti motivi della partita di Reggio Emilia, opterà sicuramente per alcuni cambi nell’undici titolare dando spazio a chi finora ha giocato meno. Il tecnico può di fatto contare sull’intera rosa a disposizione, probabile in avanti il rientro dal primo minuto di Cacia dopo l’infortunio, con l’attaccante calabrese che dovrebbe far coppia con Sylla.

In casa Cesena non nasconde le proprie ambizioni il tecnico Francesco Modesto: “La Coppa è un’occasione per migliorarsi contro un avversario forte – le sue parole riportate dal sito della società -. Ci giochiamo un turno importante e il percorso va proseguito. Arrivare in fondo a questa competizione sarebbe una grande cosa. Anzi, se possibile, vorrei vincerla. Franchini ha un problema ad un flessore, mentre Valencia ha avvertito un problema sul finire della rifinitura e si è fermato. Nessun turnover però, in quanto tutti hanno trovato spazio. La gara di domani servirà a mettere minuti nelle gambe a chi ha giocato meno a causa degli infortuni”.

I bianconeri vengono dal successo di misura sul Modena e non subiscono reti da tre gare. 1-1 nel precedente di questa stagione in campionato: i biancorossi, passati in vantaggio con Paponi, erano stati raggiunti dalla rete del piacentino Zecca.

