Corsi di tiro a segno per gli agenti della Polizia Locale. Il Comune stanzia 24 mila euro

Corsi di tiro a segno per gli agenti della Polizia Locale di Piacenza. Il Comune stanzia 24 mila euro.

Il provvedimento, firmato dal comandante Giorgio Benvenuti, nasce dall’obbligo previsto dal regolamento del Corpo. I poliziotti, che hanno la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e pertanto prestano servizio armato, devono quindi conseguire l’addestramento necessario e aver superato il corso regolamentare di tiro a segno.

Sono 120 gli agenti che seguiranno il corso presso la sezione di Piacenza del Tiro a Segno Nazionale in via Del Pontiere. Il costo complessivo è di quasi 24 mila euro, con una quota per agente di 199 euro.