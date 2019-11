Grande successo per il primo appuntamento della rassegna “3×3 – 3 Domeniche x 3 Eventi di Cultura e Design”, proposta dalla Carlo Ponzini Arredamenti a conclusione delle celebrazioni dedicate ai primi cento anni di vita dell’azienda piacentina.

Il tris di appuntamenti, per condividere ancora una volta con tutta la città l’importante traguardo dei primi cento anni di vita (1919-2019), si è aperto domenica 17 novembre con l’evento “Ecobonus come ristrutturare o arredare la casa spendendo 100 e pagando 50, grazie alla legge di “Bilancio 2020”.

Tanti i presenti interessati agli interventi di Giorgio Visconti, dottore commercialista, Nicola Mangiavacca, titolare dell’agenzia 1 della Banca di Piacenza e dell’architetto Carlo Ponzini, che hanno parlato di ristrutturazioni e agevolazioni finanziarie oltre che di mercato immobiliare, delle sue strategie e dinamiche e dell’evoluzione di questo settore con uno sguardo a quanto accade nella nostra città. Il dott. Visconti ha approfondito i temi e risposto alle numerose domande.

La Ditta Carlo Ponzini, è stato spiegato, è in grado di seguire tutto l’iter delle pratiche, fino all’ottenimento dello sconto del 50% in fattura.

Il prossimo appuntamento è previsto per Domenica 1 dicembre con l’evento “Come arredare con il verde la tua casa o il tuo spazio di lavoro”. Verranno approfondite le nuove tendenze di oggi, sia in arredamento come in architettura, relative all’inserimento dei cosiddetti “Giardini verticali”.

Ne parleranno l’architetto Enrico Bertonazzi e il paesaggista Mauro Cattadori.

Per l’occasione sarà allestito un evento collaterale intitolato le “Tavole di Natale”, allestite da Angiola Riccò e Elena Prati.

La rassegna si concluderà il 15 Dicembre con un esclusivo show cooking in cui Stefano Rabaiotti spiegherà le nuove tecnologie applicate al cucinare, mentre Luciana Dedé, specializzata in cucina a kilometro zero, intratterrà i presenti con assaggi scaturiti dai suoi studi e dalla filosofia, che prevede come rispettare al meglio gli alimenti sfruttando le tecnologie più innovative presenti sul mercato.

Lo showroom Carlo Ponzini di Via Genova 25 inoltre ospiterà per tutta la durata della rassegna un’esposizione permanente: una mostra, dedicata ai cento anni dell’azienda in rapporto al design di questo secolo, con percorsi suggestivi in tre tipologie di casa, “Minimalista”, “ Contemporanea, alla…Milanese” e “Classica”.

L’ambiente espositivo sarà poi arricchito da alcuni pezzi storici di Poltrona Frau, prestigioso marchio che collabora da sempre con la famiglia Ponzini.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero